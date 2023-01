FOTO Noi bucăți de rachetă au fost găsite pe teritoriul Moldovei, în zona sectorului de frontieră Larga din raionul Briceni

09:10

Campioana Rusiei la high diving (scufundări de la mare înălțime) Leila Saleamova a murit într-un accident rutier. Aceasta avea 23 de ani, informează RIA Novosti pe 13 ianuarie. Accidentul s-a produs în Republica Carelia. Un Volkswagen Tiguan a intrat în coliziune cu un Mitsubishi Lancer. Din imagini se vede că impactul a fost unul deosebit […]