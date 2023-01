Moldoveanul care ține un pui de leu spune că nu va duce animalul la Grădina Zoologică: „El nu este periculos”

20:00

Summitul global pentru pace, propus de președintele Ucrainei Vladimir Zelenski, este programat pentru 24 februarie, aniversarea invaziei Rusiei în Ucraina. Informațiile au fost făcute publice de către Ambasadorul ucrainean în Turcia, Vasilii Bodnar, informează Meduza. Potrivit diplomatului, summitul este planificat să aibă loc la sediul ONU din New York. El a subliniat că Ucraina este […]