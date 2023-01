VIDEO Reacția autorităților cu privire la moldoveanul care ține un pui de leu: ce se va întâmpla cu animalul și cu ce s-a ales stăpânul 

18:10

„The Warrior of Light", adică „Războinica luminii". Așa este prezentată Victoria Apanasenko, frumoasa care va reprezenta Ucraina la Miss Universe în ianuarie 2023. Blondina va concura îmbrăcată într-un costum special, ce conține atât o armură, cât și aripi imense de înger, pictate în albastru și galben (auriu), culorile Ucrainei, scrie RBC. „Costumul arată ca o […]