Explozie la conducta de gaz dintre Lituania şi Letonia. Flăcările s-au ridicat la o înălţime de 50 de metri

12:50

Fiecare an aduce o nouă energie și, odată cu ea, șansa unui nou început. Ca sa te asiguri ca te bucuri de tot succesul posibil in 2023, consultă ce spun astrologii despre luna ta norocoasă, în functțe de zodie, scrie andreearaicu.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Fie ca vrei sa faci urmatorul pas in cariera … Articolul horoscop | Care va fi luna ta norocoasa in 2023, in functie de zodie apare prima dată în ZUGO.