Președintele PSDE: În 2023, împreună cu echipa, vom munci pentru un rezultat cât mai bun la locale

Ion Sula, președintele Partidului Social Democrat European (PSDE), își dorește ca 2023 să fie un an mai liniștit și mai bun decât 2022, „un an care să ne aducă pace, bunăstare și noi împliniri”, informează TRIBUNA. Politicianul a subliniat că în acest an sunt așteptate alegerile locale generale și va munci împreună cu echipa Partidului Social […]

