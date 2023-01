Noile tarife la apă pentru capitală au intrat în vigoare

17:20

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor urmează să fie reorganizată. Potrivit unui proiect aprobat de Guvern, din cele 23 de subdiviziuni teritoriale existente urmează a fi create 10 subdiviziuni fără personalitate juridică, după modelul Cancelariei de stat (oficiile teritoriale). În consecință, numărul funcțiilor de conducere se va reduce cu circa 100... The post ANSA va fi reorganizată appeared first on Portal de știri.