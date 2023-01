Biroul politici de reintegrare a reacționat la pretențiile Tiraspolului

19:30

Echipa de tenis din SUA a cucerit trofeul primei ediții a United Cup. Americanii au învins la zero echipa Italei. Jessica Pegula, Frances Tiafoe și Taylor Fritz au adus victoria Statelor Unite ale Americii, în prima finală a United Cup. Tenisul american începe anul 2023 în forță. SUA a devenit prima campioană a celei mai ... SUA este campioana primei ediții de United Cup – Un turneu din circuitul de tenis susținut de ATP și WTA The post SUA este campioana primei ediții de United Cup – Un turneu din circuitul de tenis susținut de ATP și WTA appeared first on Politik.