Mitropolitul Vladimir și ambasadorul Rusiei în Moldova au discutat despre „agenda ortodoxă în condițiile proceselor internaționale”

15:20

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Dan Perciun a explicat în cadrul ediției din 11 ianuarie a emisiunii „Secretele Puterii” de la Jurnal TV din ce motiv este necesară majorarea lefurilor funcționarilor publici, inclusiv a miniștrilor. Președintele Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie Dan Perciun a menționat că este nevoie de investiții în oamenii […] The post Perciun a explicat „investițiile” în lefurile de €1000 ale miniștrilor: „Înțeleg că o educatoare cu 4000 de lei are un sentiment de nedreptate” appeared first on NewsMaker.