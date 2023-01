Guvernul va cere Parlamentului să prelungească starea de urgență

22:20

Autoritatea indiană de reglementare în domeniul aviaţiei a cerut companiei aeriene locale Go First un raport cu privire la modul în care peste 50 de pasageri au fost uitaţi într-un autobuz pe pista aeroportului din Bangalore, în timp ce avionul în care aceștia urmau să se îmbarce a decolat spre...