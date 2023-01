Mai multe ambulanțe, blocate pe trasee, din cauza poleiului

01:30

În Siberia temperaturile au scăzut la sub -62°C zilele trecute, fiind cele mai mici valori înregistrate în ultimii 20 de ani. Mai mult, într-un sat din regiunea Amur, temperaturile nu au urcat la mai mult de -52°C nici în timpul zilei, pentru aproape o săptămînă.În Siberia se înregistrează an de an temperaturi de -55°C în cele mai reci locuri, dar cele sub -60°C sînt mult mai rare. În aceste z