FOTO. Din cauza poleiului, trei ambulanțe cu pacienți, blocate pe traseele din țară

Elem, un băiat de aproape un an, a fost diagnosticat, cu jumătate de an în urmă, cu „retinoblastom” – cancer la ochiul stâng. Familia băiatului are nevoie de ajutor pentru a reuși să achite serviciile medicale pentru 2023 la clinica din Lausanne, Elveția, unde se tratează astfel de tumori. „Elem s-a născut în februarie, luna mea preferată. …