O judecătoare vorbește despre un fenomen periculos în justiția moldovenească, cel al interimatului permanent  

Novak Djokovic nu-l iartă pe rusul Daniil Medvedev după înfrângerea epocală de la US Open din 2021, unde sârbul a ratat cucerirea consecutivă a celor 4 titluri de Grand Slam-uri. „Nole" a obținut a 101-a victorie pe meleagurile australiene în cariera sa de tenismen profesionist, notează sport.ro La 35 de ani, Novak Djokovic (5 ATP) îl bate a patra oară consecutiv pe rus și accede în finala turneului ATP 250 de la Adelaide.