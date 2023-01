La început de ianuarie s-a semnalat vreme anomal de caldă

09:20

Condițiile de pe frontul din Ucraina sunt printre cele mai greu de îndurat, mai ales iarna, când soldații se luptă nu doar cu inamicul, ci și cu gerul năpraznic. Fiecare ingredient care contribuie la confortul soldaților, oricât de puțin, are o valoare pentru care merită orice efort. Așadar, livrarea cu drona a zahărului pentru cafeaua soldaților din tranșee nu mai pare o extravaganță, transmite Digi24. A #Ukrainian drone delivers a jar of sugar to soldiers at their positions. pic.twitter.com/BC...