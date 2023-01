Primele trei transportoare de tip Piranha, transmise Armatei Naționale

12:20

Cristina Balan, Daciana, Olesea Muntean și Yuliana Kilchevski, membre ale colectivului artistic InSpirART din Republica Moldova, vor expune la galeria bucureșteană Galateca în perioada 17 – 29 ianuarie. Vernisajul expoziției „I Walk the Line. We Walk the Spiral” este programat pe 17 ianuarie, la ora 18:00, invitat fiind DJ Sasha Lopez. Spirala, considerată în multe […] Articolul Membre ale colectivului de artiști InSpirArt din Republica Moldova expun la Galateca apare prima dată în DemocracyMD.