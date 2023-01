Se simt ca acasă, deși se află la sute de kilometri

17:40

Temperaturi atipice la început de an. Acest factor creează temeri pentru producătorii de culturi bacifere și viticultori, în cazul vegetației extratimpurii, urmată de posibile înghețuri. Astfel, sectorul pomușoarelor poate fi cel mai afectat. La final de săptămână, iarna revine în plină forță, cu zăpadă, vânt și temperaturi sub zero grade. scrie East-Fruit. Specialiștii din cadrul asociațiilor […] Articolul Pomușoarele – cele mai vulnerabile în fața vremii atipice apare prima dată în AgroTV.