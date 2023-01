Moldoveanul, care și-a exploatat sexual iubita în Germania, va compărea pe banca acuzaților

13:00

Ofițerii din cadrul Serviciului Vamal au supus controlului un autocar de rută, de model „Mercedes", ce se deplasa din Republica Moldova spre România. Șoferul, un bărbat în vârstă de 52 de ani, a comunicat organului vamal că nu are nimic de declarat. În rezultatul controlului vamal, au fost depistate 270 kg de tutun pentru narghilea, 2 […]