Amendat cu 25 000 de lei pentru că a scris „Putin ucigaș”. Bărbatul nu are bani și cere ajutorul internauților

– Dragă Ludmila Furdui, ce ne poți spune despre anul 2022? Cât de dificil a fost? 2022 a fost un an complicat pentru mine, cu unele evenimente frumoase, dar și cu multe încercări grele. După ce a decedat mama în 2021, am rămas să am grijă de tata, el fiind bolnav, în cărucior – nu […]