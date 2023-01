FOTO Escroci care se dau drept reprezentanții „Poșta Moldovei”: schema prin care îi lasă pe moldoveni fără bani

17:30

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat pe 10 ianuarie decretul prin care Veaceslav Negruța, consilier în domeniul economic, este numit în funcția de Secretar General al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, începând cu data de 11 ianuarie 2023. Cristina Gherasimov, care a deținut până acum această funcție, își va continua activitatea în calitate de consilieră în domeniul […]