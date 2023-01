Facebook și Instagram vor interzice accesul firmelor de publicitate la datele personale ale adolescenților

Facebook și Instagram urmează să înăsprească restricțiile privind accesul agențiilor de publicitate la datele adunate de la utilizatorii adolescenți, a transmis compania-mamă, Meta, potrivit The Guardian.Din februarie, firmele de publicitate nu vor mai putea vedea sexul unui utilizator sau tipul de postări pe care le are acesta, modalitate prin care direcționau reclame către aceștia, conform c

