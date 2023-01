Maia Sandu, după ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană:  Măsurile convenite cu UE trebuie finalizate până la sfârșitul lunii martie

10:10

Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) atenționează opinia publică că adoptarea în prima lectură a proiectului de lege privind taxa de stat la 29 decembrie 2022 a avut loc cu încălcarea flagrantă a mai multor acte normative privind transparența procesului decizional și reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului constituțional privind accesul liber la justiție și ... CUB cere guvernării să renunțe la proiectul de lege privind taxa de stat – Va conferi procesului de justiție un caracter comercial