Siguranța în prim plan! Autoritățile din Capitală îngrijorate de numărul mare de accidente cu implicarea pietonilor

17:20

Amediateka – serviciul rus de streaming pentru seriale și filme din întreaga lume, cum ar fi marca HBO, Fox, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures și WarnerMedia – a cenzurat din „Sex and the City" (tr. în limba română „Totul despre Sex") dialogurile care conțin referințe la comunitatea LGBT. Internauții, dar mai ales fanii […]