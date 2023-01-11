ÎN CHIŞINĂU, UN BĂRBAT A MURIT ÎNTR-UN GARAJ ÎN CARE A IZBUCNIT UN INCENDIU
Infotag, 11 ianuarie 2023 17:30
ÎN CHIŞINĂU, UN BĂRBAT A MURIT ÎNTR-UN GARAJ ÎN CARE A IZBUCNIT UN INCENDIU
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PE DRUMURILE DIN MOLDOVA SUNT INSTALATE STAȚII METEOROLOGICE ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII PROGNOZELOR ȘI CONTROLULUI TRAFICULUI # Infotag
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NATALIA GAVRILIŢA: GUVERNUL PROGNOZEAZĂ O CREȘTERE ECONOMICĂ DIN A DOUA JUMĂTATE A ANULUI 2023 # Infotag
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FMI A APRECIAT IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI CU MOLDOVA, DAR SE AŞTEAPTĂ LA O ÎNRĂUTĂŢIRE A SITUAȚIEI ÎN REPUBLICĂ # Infotag
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28 decembrie 2022
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ÎN TRANSNISTRIA SE CONSIDERĂ CĂ INTRODUCEREA ÎN MOLDOVA A PEDEPSEI PENTRU SEPARATISM VA AVEA UN IMPACT DISTRUCTIV ASUPRA PROCESULUI DE NEGOCIERI # Infotag
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LIDERUL PARTIDULUI PAS NU CREDE ÎN SINCERITATEA DECLARAȚIILOR PRIMARULUI CHIȘINĂULUI ÎN FAVOAREA INTEGRĂRII EUROPENE A MOLDOVEI # Infotag
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UN GRUP DE SPECIALIŞTI TURCI ACTIVEAZĂ ÎN CEADÂR-LUNGA, DIN GĂGĂUZIA, EVALUÂND CALITATEA APEI POTABILE DIN ORAŞ # Infotag
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COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE A ANUNŢAT NOI MĂSURI VIZÂND ASIGURAREA SECURITĂŢII ENERGETICE A MOLDOVEI # Infotag
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22 decembrie 2022
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