Numiri și demisii la ședința Guvernului, prima din 2023 

11:30

Orange Moldova și Fundația Orange marchează un nou an de realizări, proiecte cu impact, solidaritate și ajutor pentru cei aflați în dificultate. Mai mult de un deceniu, Fundația Orange și jucătorul CSR #1 pe piaţa TELCO din Moldova, au realizat mai multe proiecte de solidaritate și au dezvoltat oportunități pentru a facilita accesul la tehnologie […] The post #EuAjut. Orange Moldova, jucătorul CSR #1 pe piața TELCO și Fundația Orange mai aproape de comunitate appeared first on NewsMaker.