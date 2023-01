Curtea de Apel de la Paris salvează Moldova: Statul nu-i va plăti unei companii ucrainene despăgubirile de $50 de milioane

18:40

Timp de un an și jumătate, în Guvernul condus de premierul Natalia Gavrilița au fost schimbați cinci miniștri. Astfel, primul care a demisionat din funcția de vicepremier reponsabil de reintegrare a fost Vladislav Kulminski. Acesta a deținut funcția timp de doar trei luni și a invocat „motive familiare” pentru a renunța. În iulie 2022 a […] The post INFOGRAFICĂ. Cum „s-au plimbat” pe la Guvern miniștrii din cabinetul Gavrilița timp de un an și jumătate appeared first on NewsMaker.