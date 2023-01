Ucraina: Harkiv a fost bombardat la câteva ore după vizita ministrului german de externe

07:40

Drama „The Fabelmans”, comedia „The Banshees of Inisherin”, serialele „House of the Dragon”, „The White Lotus” şi „Abbott Elemnetary” au fost câştigătoare la gala Globurilor de Aur, desfăşurată marţi seară la Los Angeles. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a adresat în timpul ceremoniei un mesaj de pace. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Steven Spielberg a câştigat … Articolul Globurile de Aur 2023 – Lista completă a premiilor. Zelenski, mesaj de pace în timpul ceremoniei: „Nu va fi al treilea Război Mondial” apare prima dată în ZUGO.