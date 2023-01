Cursul valutar oficial la 11.01.2023

19:10

La Nisporeni tradițiile sunt păstrate cu sfințenie. Astfel, acest început de an a fost marcat prin desfășurarea Festivalului raional al sărbătorilor de iarnă "Să trăiți, să înfloriți", ediția 2023. Copiii din instituțiile de învățământ din raion au participat la concursul desfășurat anual de către Direcția de Învățământ, Tineret și Sport...