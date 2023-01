NM Espresso: despre cheltuielile lui Sandu pentru deplasările în străinătate, data memorabilă a lui Dodon și despre plângerea deputaților găgăuzi către ambasadorul SUA

16:20

Cinci ruși care au fugit de mobilizare, de câteva luni locuiesc în aeroportul din Seul. Aceasta se întâmplă pe motiv că autoritățile sud-coreene au refuzat să le acorde azil, scrie baza. Bărbații, din diferite regiuni rusești, au părăsit țara încă din toamnă și de atunci locuiesc în sala de așteptare a Aeroportului Internațional Incheon. Ei plănuiau să […]