În Kiev, apărătorii ucraineni au minat zonele accesibile pentru tancuri. Cele mai importante evenimente din a 321-a zi de război

Asociația studențească globală AIESEC în Chișinău anunță lansarea unui nou proiect, intitulat On The Map. Dacă ești pasionat(ă) de călătorii și marketing atunci acest proiect este pentru tine. Oportunitatea este destinată tinerilor/tinerelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani interesați de dezvoltarea și promovarea turismului sustenabil, explorarea destinațiilor turistice ale țării și promovarea acestora.