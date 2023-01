Cel mai bun restaurant din lume se închide

22:20

Miliardarul Elon Musk a recurs la tăieri drastice de costuri după ce a cumpărat rețeaua Twitter. Birourile companiei din New York au rămas fără servicii de curățenie, spre nemulțumirea angajaților care s-au plâns de murdăria din toalete. De asemenea, nu mai există specialiști la departamentul tehnic, ceea ce a dus...