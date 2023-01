Alaiba anunță o reformă a legislației cu privire la societățile comerciale: Mai puține interdicții la nivel de lege

15:10

Sărbătorile de iarnă au trecut, dar ele sunt un catalizator bun pentru mulți dintre noi de a face bine, mai cu seamă că - vorba vine - „Moș Crăciun poți fi chiar tu”. Când mesele ne-au fost doldora de delicii culinare, sub pomii de Crăciun am găsit cadouri și am dăruit celor dragi de toate, ni se duce mintea și spre cei care nu au nici a zecea parte din bunăstarea noastră. Mai e și acea senzație că atunci când totul din jurul nostru vorbește despre „New year, new me”, despre bine față de alții, despre „cum începi anul, așa-l vei petrece”, simțim, mai puternic decât altădată, că trebuie să dăruim. De aceea am decis că, în ianuarie, vom explora la AGORA tema carității în Republica Moldova.