Comisia Pre-Vetting s-a ales cu litigii în instanță – Unii candidați au atacat decizia de evaluare la Curtea Supremă de Justiție

Veste proastă pentru pensionarii, care își câștigă bani de pâine, activând în bază de patentă. Din 2023, această categorie de persoane este obligată să-și procure polița de asigurare medicală. Reprezentanții de la linia verde a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (0 800 99999), au confirmat informațiile. Anterior, toți pensionarii erau asigurați de stat. Potrivit ... O categorie de pensionari, obligați să-și procure singuri polița de asigurare medicală – Despre cine este vorba The post O categorie de pensionari, obligați să-și procure singuri polița de asigurare medicală – Despre cine este vorba appeared first on Politik.