Purtătorul de cuvânt al Maiei Sandu pleacă din funcție, iar secretarul general al Aparatului Președintelui se schimbă

În 2022, războiul și criza energetică au lovit în fiecare. A fost un an plin cu provocări și pentru Jurnal TV. În pofida greutăților, postul nostru s-a străduit să fie mai aproape de telespectatori. Cu gândul la ceea, ce apreciem mai mult, pacea, stabilitatea și încrederea în ziua de mâine, am lansat proiecte și campanii noi, prin care am atras atenția autorităților și am ajutat zeci de oameni.