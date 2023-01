Minus o viaţă! O femeie a fost lovită mortal în această seară pe strada Salcâmilor

12:50

Divizia Hyundai MOBIS (MObility Beyond Integrated Solution) este responsabilă pentru dezvoltarea tehnologiilor în cadrul Hyundai Motor Group, iar în 2021, compania și-a demonstrat sistemul e-Corner funcțional prin dezvăluirea conceptelor M.Vision Pop și M.Vision 2Go. Pentru Consumer Electronics Show (CES) din acest an, compania a pregătit conceptele M.Vision To și M.Vision Hi, primul având și sistemul […] Articolul (video) CES 2023: Hyundai pregăteşte maşini cu roţi ce întorc până la 90 de grade apare prima dată în Autoblog.md.