Gripa a provocat un deces în Republica Moldova. Ministerul Sănătății a prezentat situaţia epidemiologică

13:10

Ministrul Muncii și Protecției Sociale Marcel Spatari a demisionat. Un anunț în acest sens a fost făcut de premierul Natalia Gavrilița pe 9 ianuarie, în cadrul unor declarații în fața jurnaliștilor. „Vreau să vă mulțumesc pentru reformele implementate și pentru rezultatele obținute", a comunicat Gavrilița. „Mă bucur că am putut contribui la activitatea acestui Guvern. Plecarea […]