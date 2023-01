Ceremonia de învestire în funcție a noului ministru, fără jurnaliști: Cum argumentează Guvernul

08:30

Surpriză la început de an de la trupa Zdob și Zdub. Băieții au scost o nouă piesă, „Să ne fie Bine și Frumos”, urîndu-le astfel tuturor un an „plin de lumină, să fie cald în casă și în suflet”.Noul produs muzical pare să fie pe placul oamenilor și asta pentru că videoclipul a adunat peste 17.000 de vizualizări, mai mult de 1.100 de aprecieri, dar și zeci de comentarii.„Ne vedem în noul an,