A încercat să aducă mai multe tipuri de droguri din Mexic. Un pasager al cursei Amsterdam – Chișinău, reținut

11:50

Toți brazii care au ajuns în casele chișinăuienilor de sărbătorile de iarnă, vor fi reutilizați, la fel ca și în anii precedenți. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Chișinău Ion Ceban. Astfel, edilul îndeamnă locuitorii capitalei să depoziteze brazii și molizii utilizați la sărbătorile de iarnă, în apropierea platformelor de colectare a deșeurilor menajere. De […]