Efectul uimitor pe care îl au animalele de companie asupra creierului tău: Ce arată ultimele studii

05:30

Orașele mayașe antice erau contaminate cu niveluri „periculoase” de mercur care ar fi putut reprezenta un pericol pentru sănătatea oamenilor, potrivit unei noi cercetări citate de The Independent.Analiza, publicată recent în jurnalul Frontiers in Environmental Science, a constatat că „pericolul neașteptat” al poluării cu mercur sub suprafața solului orașelor mayașe este cauzat probabil de util