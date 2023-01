(video) Momentul apariției pe lume a unui pinguin a fost surprins într-un videoclip. Cum arată ființele drăguțe în primele clipe de viață

20:45

De câțiva ani încerc să-mi planific o vacanță la început de an, așa încât să-mi adun forțe și inspirație pentru următoarele 12 luni. În acest an, am decis să cutreier un pic zonele românești în care nu am mai fost. Nu o să mint, am sperat până în ultima clipă că va fi zăpadă, dar nu a fost să fie. Oricum, asta nu m-a încurcat să mă bucur de destinațiile alese, întrucât acestea sunt fermecătoare indiferent de anotimp. În acest articol o să povestesc despre călătoria mea cu Mocănița Maramureș, o experiență pe care mi-o tot doream de multă vreme și a ajuns să devină realitate în anul 2023. Сообщение (foto) Am călătorit cu Mocănița Maramureș și-ți povestesc cum e să parcurgi un traseu montan cu un tren cu aburi появились сначала на #diez.