A cincea remaniere în Guvern – Marcel Spatari a plecat – Noul ministru al Muncii va fi expertul din sectorul neguvernamental, Alexei Buzu

14:20

A fost prelungit, până la 31 ianuarie 2023, termenul de plată a drepturilor de import de către S.A. „Moldovagaz” al gazelor naturale transportate prin conducte pe parcursul perioadei aprilie – decembrie 2022. Decizia a fost aprobată astăzi, în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidate de prim-ministra Natalia Gavrilița. În acest context, S.A. „Moldovagaz” a ... CSE s-a întrunit în ședință! Deciziile care au fost adoptate la început de an The post CSE s-a întrunit în ședință! Deciziile care au fost adoptate la început de an appeared first on Politik.