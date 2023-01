Putin propune Dumei de Stat retragerea Rusiei din GRECO

18:50

Nominalizările la principalele categorii ale premiilor Globurile de Aur Nominalizările la principalele categorii pentru a 80-a ediţie a Globurilor de Aur, care vor fi decernate marţi seară, includ "The Banshees of Inisherin", o tragicomedie ce pune în scenă finalul abrupt al unei prietenii pe o insulă irlandeză imaginară în anii 1920, cu opt nominalizări, urmată de suprarealistul "Everything Everywhere All At Once", care are şase selecţii. Prezentată de actorul Jerrod Carmichael, ceremonia revin...