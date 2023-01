Jumătate dintre gheţarii lumii riscă să dispară până în anul 2100

16:00

Curtea Constituțională a validat mandatele a doi deputați în Parlament. Este vorba despre Mihail Leahu și Alina Dandara din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, transmite IPN. Curtea s-a pronunțat la propunerea Comisiei Electorale Centrale de a valida mandatele atribuite celor doi candidați supleanți pe listele PAS. Vacanțele celor două funcții... The post Curtea Constituțională le-a validat mandatele noilor deputați PAS appeared first on Portal de știri.