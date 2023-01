Horoscop – Vărsătorii – întrevedere cu cineva care vrea să vă propună un business

21:20

Premierul britanic Rishi Sunak l-a sunat marţi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi i-a transmis că poate conta pe sprijinul Marii Britanii pe termen lung, relatează Reuters. “Liderii au discutat despre oribilele atacuri cu drone asupra Ucrainei din ultimele zile”, a anunţat purtătorul de cuvânt de la Downing Street 10. “Prim-ministrul a declarat că Ucraina […] The post Premierul Rishi Sunak a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski şi i-a promis sprijin pe termen lung first appeared on NEXTA.