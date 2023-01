Putin a primit o medalie pentru „grijă și dragoste patriotică” din partea liderului sârbilor bosniaci Milorad Dodik

11:20

Aeronava Frankfurt-Chişinău a companiei HiSky urma să decoleze astăzi, la ora 9:30 de minute. Potrivit pasagerilor, chek-in-ul a început cu întârziere, iar mulţi oameni nu au reuşit să urce la bordul aeronavei. • NATALIA MOGÎLDEA pasager: „Rândul de la check-in era destul de mare, dar check-in-ul s-a deschis prea târziu, cam pe la 8 şi 20. Am poze şi dovada. La 8:50, noi eram în rând şi respectiv cei care erau în faţa mea, noi toţi am pierdut avionul. La 9.00 am facut check-in-ul şi am fugit la...