Top țări cu cea mai lungă durată de așteptare pentru a ajunge la medic

12:30

Un băiat de 16 ani din raionul Hîncești a fost găsit după ce a dispărut de la domiciliu din luna septembrie 2022. Polițiștii spun că minorul a fost identificat la o stână din același raion. Potrivit oamenilor legii, minorul este din satul Crasnoarmeiscoe, raionul Hîncești. Acesta a dispărut în luna septembrie 2022. Băiatul a mai avut […] The post O familie din Hîncești își căuta copilul de 16 ani din septembrie, anul trecut. Polițiștii l-au găsit appeared first on NewsMaker.