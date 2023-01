Mai multi moldoveni se avanta sa plece in vacanta, la munte, in Bukovel, desi este razboi in tara vecina. Statiunea lucreaza, iar hotelurile ar fi pline ochi - VIDEO

Mai multi moldoveni se avanta sa plece in vacanta, la munte, in Bukovel, desi este razboi in tara vecina. Statiunea lucreaza, iar hotelurile ar fi pline ochi - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md