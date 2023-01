BREAKING video: Maia Sandu se afle în Oradea, în cadrul unei vizite private / video

20:50

Președintele PDCM declară că nici o speranță și niciun vis nu va putea fi realizat în Republica Moldova dacă statul de drept va fi distrus. Declarația Maiei Sandu este una foarte gravă și confirmă ceea ce juriștii au sesizat demult – intenția guvernării de a distruge statul de drept, prin așa numita evaluare a judecătorilor. […] The post PDCM: Independența sistemului judecătoresc este în pericol first appeared on NEXTA.