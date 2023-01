”Bucătarul lui Putin”, Evgheni Prigojin, explică de ce este Bahmut atât de important pentru invadatorii ruși

19:50

Propagandiștii ruși au raportat recent că Wagner, un grup de mercenari controlat de Kremlin, ar fi intrat în Soledar și se lupta cu forțele ucrainene în oraș. Fondatorul Wagner, Evgeny Prigojin, a susținut că grupul era pe cale să cucerească orașul, scrie Hotnews. „Acolo au loc bătălii aprige sângeroase”, a spus Cerevatîi. Armed Forces of Ukraine holding the city of Soledar.#UkraineRussianWar pic.twitter.com/zNT44qmS2L — Ukrainian News24 (@UkrainianNews24) January 7, 2023 Forțele ruse au bom...