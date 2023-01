Șoferii care au automobile cu numere de înmatriculare străine anunță protest

09:20

Resturile unei drone distruse deasupra Kievului au căzut luni dimineaţa în districtul de nord-est al capitalei rănind o persoană, a declarat primarul oraşului Vitali Kliciko, informează Reuters. Forţele ruse au continuat să atace Kievul pentru a doua noapte la rând, după ce au tras o ploaie de rachete asupra capitalei ucrainene în noaptea de Revelion […] The post Atacuri cu drone asupra Kievului first appeared on NEXTA.