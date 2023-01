Ucraina a primit peste 32 de miliarde de dolari ca ajutor și împrumuturi în 2022

09:30

Temperaturi cu plus de Crăciunul pe stil vechi. Meteorologii prognozează că mercurul din termometre va urca până la 4 grade cu plus, în timp ce noaptea vor scădea până la -5. În centru și la Nord ar urma să cadă precipitații mixte sub formă de ninsori și lapoviță. Vântul va sufla din sud-est cu viteza de 3-8 metri pe secundă, iar presiunea atmosferică va fi ridicată. La Nord, temperaturile maxime se vor situa între -1...+2 grade, iar noaptea coboară până la -3...0 grade. În Centru, termometrele...