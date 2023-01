(poster) Ce păsări trăiesc în habitatele agricole din Republica Moldova, ce rol îndeplinesc și cu ce ne ajută

12:30

Anul 2023 este un an obișnuit care va avea 365 de zile. Din numărul total de zile, bugetarii vor avea 105 zile libere, întrucât acestea sunt zile de sâmbătă și duminică. Respectiv, am putea spune că ne rămân încă 260 de zile lucrătoare, dar să nu uităm de sărbătorile oficiale pentru care în Republica Moldova bugetarii tot primesc zile libere.